Nach Unfall in Neuss : Unbeteiligte fotografiert verletzten Radfahrer - Polizei stellt Handy sicher

(Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Neuss Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Neuss wurde ein Radfahrer leicht verletzt. Bei der Aufnahme bemerkten die Beamten, dass eine Frau in einem wartenden Auto offensichtlich Bilder machte. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich dabei um eine Straftat handelt.

Am Mittwochnachmittag ist der Radfahrer mit einem Auto kollidiert und wurde dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte zuvor ein 56-Jähriger mit seinem VW-Golf den Kreisverkehr an der Straße "Am Kirchenmorgen" verlassen, um auf den Feldweg in Richtung Stüttger Weg einzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 56-Jährige dabei einen Radfahrer, der aus Richtung Uedesheim kam. Trotz Bremsens konnte eine Kollision nicht verhindert werden und der Autofahrer touchierte den Radfahrer. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass eine Beifahrerin in einem wartenden Auto offensichtlich Handy-Aufnahmen des verletzten Radfahrers machte. Die Polizisten stellten das Smartphone der 44-jährigen Düsseldorferin sicher und wiesen darauf hin, dass das Fotografieren und Filmen von Personen, die sich in einer hilflosen Lage befinden, eine Straftat darstellt.

Wie die Polizei erklärt, kann in einem solchen Fall nicht nur das Handy zu Beweiszwecken beschlagnahmt werden. Gleichzeitig muss sich der Fotograf wegen des Verdachts der "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen" (§ 201a Strafgesetzbuch) in einem Strafverfahren verantworten. So auch die Düsseldorferin.

(NGZ)