Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung Frau aus Neuss bei versuchtem Raub verletzt

Am Samstag gegen 5.40 Uhr hat ein Unbekannter an der Römerstraße erfolglos versucht, einer 21 Jahre alten Frau aus Neuss mit Gewalt den Rucksack wegzunehmen. Die Neusserin wurde bei der Tat leicht verletzt. Hinweise auf den Täter – männlich, circa 25 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß, schlanke Statur, kurze blonde Haare, schwarzes T-Shirt und sehr kurze Hose, ähnlich einer Unterhose, erbittet die Polizei, Kriminalkommissariat 22, an die Rufnummer 02131 3000.