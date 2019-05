Vorfall in Neuss : Unbekannter soll Fahrradfahrerin aus Kaarst attackiert haben

Neuss/Kaarst Schon am 7. Mai soll ein Unbekannter eine 26-Jährige ins Gesicht geschlagen haben und sie dann ins Gebüsch gestoßen haben. Die Frau erlitt leichte Verletztungen. Die Polizei ermittelt.

Am Dienstag, 7. Mai, war sie demnach gegen 18.45 Uhr auf dem Weg am Nordkanal in Richtung Kaarst unterwegs. In der Nähe der Geulenstraße wurde sie mehrfach von einem Radfahrer überholt, der sich sogleich wieder hinter ihr zurückfallen ließ. In Höhe der Kleingartenanlage war der Unbekannte wieder auf gleicher Höhe und habe ihr während der Fahrt unvermittelt mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Die 26-Jährige hielt daraufhin an. Nach einem kurzen Wortwechsel habe der Unbekannte ihr einen Stoß versetzt, so dass sie ins Gebüsch fiel. Der Radfahrer entfernte fuhr daraufhin in Richtung Neuss-Furth.