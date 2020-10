Kriminalität in Neuss : Unbekannter bestiehlt Kirchenmitarbeiterin im Gemeindehaus

Neuss Unter dem Vorwand ein christliches Gespräch führen zu wollen, kam ein Unbekannter in das Gemeindehaus am Artur-Platz-Weg. Eine Mitarbeiterin bat ihn, kurz zu warten. Später stellte sie fest, dass ihr Portmonee fehlt.

Wie die Polizei mitteilt, kam der Unbekannte am Mittwoch, 7. Oktober, in das Gemeindehaus am Artur-Platz-Weg. Sie bat den Mann, kurz im Eingangsbereich des Gemeindehauses der evangelischen Kirche zu warten, da sie noch etwas dringendes in einem anderen Bereich der Gemeinde erledigen müsse.