Fahndung nach Trio in Neuss : Unbekannter attackiert 41-jährigen Mann mit Faustschlag

Neuss Nach einem Angriff auf einen 41-jährigen Mann und dessen Begleiterin fahndet die Polizei nach einem flüchtigen Trio. Der 41-Jährige verlor kurzfristig das Bewusstsein und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am Freitagabend, 18. Dezember, war der 41-Jährige, gegen 21.30 Uhr, mit seiner Begleiterin in der Tiefgarage eines Wohnkomplexe an der Euskirchener Straße unterwegs. Das teilt die Polizei mit. Nachdem sie dort ihr Auto abgestellt hatten, trafen sie an der Tür zwischen Tiefgarage und Hausflur auf drei unbekannte Männer. Diese seien offensichtlich durch das Paar aufgeschreckt worden. Einer aus dem Trio attackierte den 41-Jährigen mit einem Faustschlag, berichtet die Polizei weiter. Das Opfer stürzte zu Boden und verlor kurzfristig das Bewusstsein. Anschließend verschwanden die Drei aus dem Gebäude. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zwecks medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus.