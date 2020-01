Vorfall in Neuss : Unbekannte fragen nach Uhrzeit und stehlen Handy von Mann

Vorfall in Neuss

Neuss Am Dienstag, gegen 15 Uhr, kam es zum Diebstahl eines Smartphones an der Haltestelle "Stadthalle". Zeugen, die Hinweise machen können, werden gebeten sich zu melden.

Das teilt die Polizei mit. Ein 43-jähriger Neusser erstattete am Nachmittag bei der Polizei eine Anzeige. Er schilderte, dass er am Haltehäuschen auf die Straßenbahn wartete, als zwei männliche Unbekannte, etwa 20 bis 25 Jahre alte, sich ihm von links und rechts näherten. Nachdem einer der beiden das Opfer nach der Uhrzeit fragte, nahm der andere ihm anschließend das Handy weg. Die Täter flüchteten in Richtung Obertorweg.