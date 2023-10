Neusser Polizei ermittelt Unbekannte stehlen Gegenstände aus Autos

Eine Pulheimerin hat am Montag, 16. Oktober, gegen 11 Uhr festgestellt, dass ihr Auto, welches am Sonntag, 15. Oktober, ab 19.30 Uhr an der Augustinusstraße geparkt war, durchwühlt wurde. Laut Polizei wurde eine Reisetasche mitsamt Inhalt sowie ein Laptop, persönliche Dokumente, Bargeld und eine Sonnenbrille entwendet.