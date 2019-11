Vorfall in Neuss : Unbekannte brechen tagsüber in Wohnung ein

(Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Neuss Mittwochabend, zwischen 18 und 19.50 Uhr, hebelten Unbekannte die Terrassentür einer Wohnung an der Straße "Im Melchersfeld" (Gnadental) auf und gelangten so in die Räumlichkeiten.

Das teilt die Polizei mit. Ob etwas gestohlen wurde, darüber kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

(NGZ)