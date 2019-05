In der Nacht zum Montag : Einbruch in Kiosk am Neusser Hauptbahnhof

Einbruch in Kiosk am Neusser Hauptbahnhof

Neuss Die unbekannten Täter hebelten in der Nacht zum Montag offenbar ein Fenster auf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in einen Kiosk im Neusser Hauptbahnhof am Theodor-Heuss-Platz ein. Mehrere Hebelspuren an einem Fenster zeugen vom gewaltsamen Eindringen der Täter. Die Einbrecher hatten es offenbar auf Zigaretten abgesehen. Der Einbruch fand zwischen Sonntagabend um 20.45 Uhr und Montagmorgen um 4.15 Uhr statt. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bahnhofsumfeld beobachtet haben, können sich unter 02131 300-0 bei der Polizei melden.