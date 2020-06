Ermittlungen in Neuss : Unbekannte brechen in Mehrfamilienhaus ein

(Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Neuss Am Donnerstag kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Johanna-Etienne-Straße. Unbekannte gelangten auf ungeklärte Weise in das Hausinnere und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung.

Das teilt die Polizei mit. Demnach durchsuchten in der Zeit von 13.10 Uhr bis 16 Uhr die Täter mehrere Räume. Was ihnen dabei an Beute in die Hände fiel, sei bislang noch unbekannt.

Das Neusser Fachkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

(NGZ)