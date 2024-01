Polizei in Neuss ermittelt Unbekannte brechen in Heizzentrale des Kreishauses ein

Unbekannte nutzten nach ersten Erkenntnissen der Polizei das Wochenende von Freitag bis Montag, um in die Heizzentrale des Kreishauses einzubrechen. Hierzu brachen die Täter eine zur Hessenstraße gelegene Seitentür auf und gelangten so in den Heizungskeller, welcher die Heizanlage für den kompletten Gebäudekomplex rund um das Kreishaus beherbergt. Es wurde Werkzeug in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages entwendet. Ob dieser Einbruch im Zusammenhang mit einem Aufbruch eines Fahrzeuges vom Montag steht, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. An dem Tag wurde zwischen 14 Uhr und 15.10 Uhr die Seitenscheibe eines in der Hessenstraße parkenden Autos eingeschlagen und ein Laptop sowie zwei Mobiltelefone geklaut.