Ermittlungen in Neuss-Gnadental : Unbekannte brechen in Haus am Nixhütter Weg ein

(Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Neuss Ungebetene Gäste gelangten in der Zeit von Dienstag, 13 Uhr, bis Donnerstag, 9. Juli, 17 Uhr, in ein Haus am Nixhütter Weg. Ihre Beute ist noch unbekannt.

Das teilt die Polizei mit. Zutritt verschafften sie sich, indem sie die Haustür aufhebelten. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume. Art und Umfang der Beute ist noch unbekannt.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim zentralen Fachkommissariat 14 in Neuss zu melden.

(NGZ)