Am Vogelsang in Neuss : Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

(Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Neuss Am Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Niederdonker Weg ein. Die genaue Höhe der Beute wird derzeit noch ermittelt.

Das teilt die Polizei mit. Der Tageswohnungseinbruch ereignete sich in einem Zeitraum zwischen 9 Uhr und 20:15 Uhr. In dieser Zeit gelangten ein oder mehrere Tatverdächtige über den Garten durch die Terrassentür in das Haus und durchsuchten dort die Räume nach Wertsachen.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt sie unter der Nummer 02131 300-0 entgegen.

(ots)