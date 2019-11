Innenstadt in Neuss : Unbekannte brechen in Bar ein- Polizei fahndet nach vermummtem Duo

(Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Neuss Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in eine Bar in der Neusser Innenstadt eingebrochen. Sie stahlen Geld aus den Spielautomaten. Zeugen hatten ein vermummtes Duo beobachtet.

Das teilt die Polizei mit. Demnach ereignete sich die Tat am Freitag gegen 2.15 Uhr in einer Bar „An der Münze.“ Die Diebe hebelten im Lokal einen Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Nur kurze Zeit später waren die Täter auf und davon. Eine sofortige Fahndung der Polizei führte nicht zum Erfolg.

Zeugen, durch einen Alarm auf den Einbruch aufmerksam geworden, hatten zwei vermummte Männer beobachtet, die in Richtung Wendersplatz flüchteten.