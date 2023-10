Bus- und Bahnverkehr in Neuss lahmgelegt Umgestürzter Baum beschädigt Oberleitung

Ein umgekippter Baum an der Oberstraße hat am frühen Samstagmorgen (28. Oktober) für den temporären Ausfall von Bus- und Bahn in der Innenstadt gesorgt. Durch einen lauten Knall seien Anwohner aufgeschreckt worden und alarmierten um 4.38 Uhr die Neusser Feuerwehr, wie Sprecher Christian Franke auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Der 15 Meter hohe Baum kippte ohne Fremdeinwirkung auf eine 4,80 Meter hohe und mit zehn Tonnen gespannte Oberleitung und drückte diese komplett zu Boden. Dabei brachen laut Franke diverse Halterungen aus Häuserwänden. „Da haben ordentlich Kräfte gewirkt“, so der Feuerwehrsprecher.