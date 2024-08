Nach Randale im Hauptbahnhof U-Haftbefehl - Bundespolizei nimmt Mann in Neuss fest

Der 44-jährige, so der Vorwurf, habe eine gefährliche sowie eine schwere Körperverletzung begangen. Am 21. Januar soll er versucht haben, zwei Geschädigten im Bahnhofsgebäude des Neusser Hauptbahnhofs mit einem Schraubendreher in die Augen zu stechen. Die Geschädigten wehrten den Angriff ab. In einem weiteren Fall am 30. Mai 2024 griff er, so die Polizei, erneut im Neusser Hauptbahnhof eine Frau an. Er drückte ihr die Augen in die Augenhöhle und verletzte sie dabei schwer.