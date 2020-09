Ermittlungen in Neuss : Tresor bei Einbruch gestohlen

(Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Neuss Einbrecher drangen am Montag (31.8.) über die Balkontür einer Erdgeschosswohnung in ein Mehrfamilienhaus an der Römerstraße ein. Sie stahlen einen kleinen Tresor.

Das teilt die Polizei mit. Während der kurzen Abwesenheit des Bewohners, zwischen 7 und 8 Uhr, hebelten die Täter die rückwärtige Tür auf, durchsuchten die Wohnung und stahlen einen kleinen Tresor.

Die verständigte Polizei nahm den Einbruch auf und sicherte Spuren am Tatort. Nun ermittelt die Kripo und bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen an der Römer- oder Fesserstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem zentralen Kriminalkommissariat 14 für Wohnungseinbruchdiebstahl in Verbindung zu setzen.

(NGZ)