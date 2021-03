Vorfall in Neuss : Streit unter Hundehaltern - Mann schießt mit Schreckschusswaffe

Vorfall in Neuss

Neuss Zwei Hundehalter haben sich am frühen Dienstagmorgen gestritten. Vorher habe sich ein mehrfach Mann beschwert, dass die Anzeigenerstatterin ihren Hund nicht anleint. Als sie ihn nun ansprach, habe er - vermutlich mit einer Schreckschusspistole - in ihre Richtung geschossen.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeibericht am frühen Dienstagmorgen, gegen 06. 45 Uhr. In der Vergangenheit habe sich ein Halter dreier großer, schwarzer Hunde nach Angaben der Anzeigenerstatterin mehrfach darüber beschwert, dass die Frau ihren Hund nicht anleint. Als die Frau den Mann nun angesprochen habe, habe dieser eine schwarze Pistole gezogen und in Richtung der Frau geschossen. Verletzt wurde sie nicht. Die Polizei vermutet, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole handelt.