Zwei Neusser starben bei Unfall : Staatsanwaltschaft ermittelt nach Raser-Unfall wegen Mord

Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum 7. März. Foto: dpa/Kohls

Neuss/Stuttgart Bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart sind im März ein 25-Jähriger und eine 22-Jährige ums Leben gekommen. Nun liegt das Gutachten vor. Der Unfallverursacher war deutlich zu schnell unterwegs.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt wegen Mord gegen den 20 Jahre alten Autofahrer, der am 6. März gegen 23.35 Uhr mit einem geliehenen Jaguar einen schweren Autounfall verursacht hat, bei dem ein Mann (25) und eine Frau (22) aus Neuss ums Leben gekommen sind. Wie die „Stuttgarter Zeitung“ berichtet, liegt ein Gutachten zum Unfallhergang vor. Demnach haben Fachleute ermittelt, dass der Unfallverursacher mit einer Geschwindigkeit von weit mehr als 100 Kilometer pro Stunde gefahren sei, bevor es zum tödlichen Zusammenstoß vor der Ausfahrt der Tiefgarage eines Kinos in Stuttgart kam.

Der 20-Jährige hatte die Kontrolle über den 550 PS-starken Mietwagen verloren und war ins Schleudern geraten. Laut Polizeibericht war er nach links über die Gegenfahrbahn und einen Grünstreifen gerutscht und schließlich in die rechte Seite des Kleinwagens, in dem der 25-Jährige und die 22-Jährige unterwegs waren, geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls war der Kleinwagen zunächst gegen einen Baum und dann in das Außenmobiliar und die Scheiben eines Cafés geschleudert. Das Café war zum Unfallzeitpunkt noch geöffnet, die Gäste und Mitarbeiter blieben unverletzt.