Auffahrunfall in Neuss : Senior nach Verkehrsunfall gestorben

Der Unfall ereignete sich am 12. Februar in der Nordstadt (Symbol-Bild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Nordstadt Der 86 Jahre alte Mann, der am 12. Februar bei einem Verkehrsunfall an der Römerstraße schwer verletzt wurde, ist in einem Krankenhaus gestorben. Das teilt die Polizei mit.

Laut Polizeibericht war der Mann mit seinem Auto auf zwei Wagen aufgefahren, die an einer Rotlicht zeigenden Ampel gestanden hatten. Insgesamt hatten drei Beteiligte durch den Zusammenstoß Verletzungen erlitten – zwei trugen schwere Verletzungen davon. Die Römerstraße war wegen des Unfalls kurzzeitig gesperrt.

(NGZ)