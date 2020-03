Einsatz in Neuss : Senior bei Verkehrsunfall schwer verletzt

(Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Neuss Am Montagabend erlitt ein Senior bei einem Verkehrsunfall in Holzheim schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte, gegen 18.45 Uhr, ein Autofahrer versucht, rückwärts aus einer Parklücke auf die Martinstraße zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 86-Jährigen, der in diesem Augenblick auf sein Fahrrad steigen wollte.

Der Radfahrer kam zu Fall. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

(ots)