Mordkommission ermittelt : Schwerverletzter nach Schlägerei in Neusser Innenstadt

Insgesamt wurden bei der Schlägerei mindestens zwie Personen verletzt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Update Neuss Bei einer Schlägerei in der Neusser Innenstadt ist in der Nacht zu Mittwoch mindestens ein Beteiligter schwer verletzt worden. Das teilte die Behörde am Mittwochmorgen mit. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, war zunächst unklar.

In der Neusser Innenstadt kam es in der Nacht zu Mittwoch gegen 2.40 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern an der Zollstraße. Das teilt die Polizei mit. Dabei soll ein 30-jähriger Mann angegriffen worden sein und von mindestens einem Mann auch getreten worden sein. Am Vortag habe es Streitigkeiten gegeben.

Die Polizei nahm bei einer sofort eingeleiteten Fahndung drei Tatverdächtige im Alter zwischen 30 und 39 Jahren an der Promenadenstraße fest. Das berichtet die Behörde.

Der 30-Jährige habe schwere Verletzungen erlitten, die eine Behandlung in einem Krankenhaus notwendig machten. Nach derzeitigem Kenntnisstand seien die Verletzungen jedoch nicht lebensgefährlich. Auch einer der mutmaßlichen Angreifer habe sich verletzt und musste behandelt werden.

Er sowie seine zwei festgenommenen Mittäter waren nach vorläufigen Ergebnissen von Atemalkoholtests deutlich alkoholisiert. Die Polizei hat deswegen eine Blutprobenentnahmen veranlasst.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf bewertet die Tat derzeit hinsichtlich eines Täters als versuchtes Tötungsdelikt, im Übrigen als Gefährliche Körperverletzung, und richtete eine Mordkommission unter Leitung der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss ein. Die Ermittlungen dauern an.

(th/dpa)