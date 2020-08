Unfall mit dem Fahrrad in Neuss : Schützenkönig Kurt Koenemann im Krankenhaus

Neuss Der Neusser Schützenkönig Kurt Koenemann ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall angefahren und verletzt worden. Seitdem liegt er im Johanna-Etienne-Krankenhaus, wo er wegen eines gebrochenen Steißbeins behandelt wird.

Koenemann war am Dienstag mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause, nachdem er in der Stadt die Sieger des Schaufenster-Wettbewerbs der Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss (ZIN) ausgezeichnet hatte. Er wollte auf dem Radweg an der Ecke Gladbacher/Venloer Straße weiter geradeaus Richtung Kaarster Straße fahren, als ihn ein Autofahrer, der rechts in die Gladbacher Straße abbiegen wollte, mit seinem Mercedes am Hinterrad erwischte und zu Fall brachte. Koenemann stürzte auf die Bordsteinkante. „Das hätte auch schlimmer ausgehen können“, sagt der 63-Jährige – obwohl er einen Fahrradhelm trug.