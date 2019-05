Tierischer Einsatz in Neuss : „Schnappschildkröte“ will Retter beißen

Neuss Passanten haben im Stadtgarten eine Schildkröte entdeckt. Als das Tier eingefangen werden sollte, schnappte es zu.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurden Polizei und Feuerwehr am Freitagvormittag in den Stadtgarten gerufen. Eine Dame hatte in der Nähe des Weihers eine große Schildkröte entdeckt.

„Sie saß dort auf dem Gehweg und ließ sich auch von Passanten nicht aus der Ruhe bringen“, erzählt ein Sprecher der Feuerwehr. Auch als sich die Einsatzkräfte näherten, sei sie nicht scheu gewesen. Bei der Schildkröte handelt es sich um eine sogenannte Schnappschildkröte. „Sie sind bekannt dafür, dass sie ihre Nahrung aufnehmen, in dem sie schnell und abrupt zu beißen. Damit entwickelt sie eine enorme Kraft“, sagt der Sprecher, „sie sind durchaus in der Lage einen Finger abzubeißen“

Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich auch bei dem 40 Zentimeter großen Panzertier im Neusser Park, keineswegs um ein Streichelexemplar. Als der Exot eingefangen werden sollte, versuchte sich das Tier mit einem lauten Schnappen zu widersetzen - aber ohne Erfolg. Die beiden Feuerwehrkräfte konnten sich schließlich von hinten annähern und das Tier an seinem Panzer hochheben. Die Schildkröte wurde in den Aquazoo nach Düsseldorf gebracht. Wie sie in den Neusser Park gelangt ist, weiß der Feuerwehrsprecher nicht. „Vielleicht wurde sie dort vor einiger Zeit ausgesetzt und lebt seitdem in dem Park“, sagt er.