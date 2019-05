Vorfall in Neuss : Raubüberfall auf Spielhalle in der Innenstadt

Neuss In der Nacht zum Freitag lauerte der Täter einem Angestellten nach Geschäftsschluss auf und entkam mit den Tageseinnahmen. Die Fahndung lief bislang ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Freitag eine Spielhalle am Glockhammer in der Neusser Innenstadt überfallen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann einem Angestellten der Spielhalle nach Geschäftsschluss aufgelauert und ihn zur Herausgabe der Tageseinnahmen gezwungen. Das teilt die Polizei mit. Dabei habe er das Opfer mit einem Messer bedroht. Der Täter packte das Geld in einen Stoffbeutel und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.