Polizei ermittelt : Verabredung zum Kauf einer Spielekonsole - Räuber bedrohen Duo mit schwarzem Revolver in Neuss

Neuss Zwei Düsseldorf hatten sich über eine Internetplattform zum Kauf einer Spielekonsole in Neuss verabredet. Als sie dort auf die vermeintlichen Verkäufer trafen, habe einer der Unbekannten einen Revolver gezogen und Geld gefordert.

Zu einem Raub in der Neusser Innenstadt soll es am Mittwochabend gegen 20.50 Uhr gekommen sein.

Als beide am verabredeten Treffpunkt ankamen und auf die vermeintlichen Verkäufer trafen, zog einer der Unbekannten nach Aussage der Kaufinteressenten einen schwarzen Revolver und forderte die Herausgabe von Geld und Wertgegenständen. Die Räuber hätten so eine dreistellige Geld-Summe, ein Smartphone sowie mehrere Schlüssel erbeutet. Danach sei das Duo über die Treppen an der Spulgasse in Richtung Meererhof geflüchtet. Die Düsseldorfer blieben unverletzt und verständigten direkt die Polizei über den Notruf 110.