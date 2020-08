Kriminalität in Neuss : Raub auf Imbisswagen - Tatverdächtiger flüchtet unerkannt

Kriminalität in Neuss

Neuss Ein Unbekannter betrat einen Imbisswagen und forderte von der Mitarbeiterin Geld aus der Kasse. Er flüchtete unerkannt in Richtung Wingender Straße. Die Polizei sucht Hinweise.

Der Vorfall ereignete sich am Montag, gegen 13.15 Uhr - ein Unbekannter betrat den Imbisswagen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Römerstraße. Das teilt die Polizei mit. Unter Vorhalt eines noch unbekannten Gegenstandes forderte der Mann Geld. Als die 46-Jährige die Kasse öffnete, griff der Mann nach dem Geld und floh mit seiner Beute unerkannt in Richtung Wingender Straße.