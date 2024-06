Polizeierfolg in Neuss Festnahme nach Überfall auf Sonnenstudio

Einen schnellen Fahndungserfolg konnte die Polizei am Donnerstagabend verzeichnen, als sie nur wenige Stunden nach einem Überfall auf ein Sonnenstudio einen dringend Tatverdächtigen dingfest machen konnte. Der Mann ließ sich nach Angaben der Polizei gegen 19.45 Uhr in seiner Wohnung widerstandslos festnehmen und wird nun dem Haftrichter vorgeführt. Zu dem Überfall kam es gegen 14.35 Uhr. Tatort war ein Sonnenstudio an der Kaiser-Friedrich-Straße. Zur Zeit des Überfalls hielt sich nur eine Mitarbeiterin in den Geschäftsräumen auf. Sie wurde von dem Räuber mit einer schwarzen Pistole bedroht und aufgefordert, Geld herauszugeben. Als sie dies verweigerte, floh der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung. Aber die Täterbeschreibung des Mannes, der mit einem polnischen Akzent sprach, war offenbar so gut, dass die Fahnder schnell auf die Fährte des Verdächtigen kamen.