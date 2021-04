Polizeieinsatz am Neusser Glockhammer : Randalierer wirft Gegenstände aus Wohnung

Polizeieinsatz am Neusser Glockhammer

Neuss Weil ein Mann Gegenstände auf die Straße geworfen hat, haben Passanten in der Neusser Innenstadt die Polizei gerufen.

Am Montagmorgen, gegen 09:30 Uhr, riefen Passanten in der Neusser Innenstadt die Polizei zu Hilfe. Sie berichteten, dass ein Mann Gegenstände aus einem Fenster werfe, so dass die Straße "Glockhammer" nicht mehr gefahrlos zu passieren sei. Das teilt die Polizei mit.