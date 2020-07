Anrempeltrick in Neuss : Portemonnaie von 29-Jähriger aus Rucksack gestohlen

Anrempeltrick in Neuss

Neuss Am Donnerstagmittag wurde einer 29-Jährigen die Geldbörse geklaut. Zuvor sei sie von einer jungen Frau angerempelt worden. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Das teilt die Polizei mit. Eine 29-Jährige war demnach, gegen 12 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft an der Niederstraße unterwegs, als sie durch eine junge Frau angerempelt wurde. Darauf angesprochen, entschuldigte sie sich und verschwand eilig aus dem Geschäft. An der Kasse merkte die 29-Jährige dann, dass ihr Portemonnaie nicht mehr im Rucksack war.