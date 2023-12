Festnahme in Neuss Polizei vollstreckt Haftbefehl bei Unfallaufnahme

Ein mit einem Haftbefehl gesuchter 30-jähriger Düsseldorfer ist der Polizei in Neuss am Mittwoch ins Netz gegangen. Gegen 23 Uhr wurden die Polizeibeamten zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Willy-Brandt-Ring/Hammer Landstraße gerufen. Hier stellten sie fest, dass der Düsseldorfer von der Hammer Landstraße nach rechts auf den Willy-Brandt-Ring abbiegen wollte. Während des Abbiegevorgangs verlor er nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 57-jährigen Neussers zusammen.