Kreuzung in Neuss : Polizei sucht Zeugen nach Raub von Gürteltasche

Neuss Ein Neusser berichtet der Polizei, dass er von drei Männern zunächst angesprochen worden sei. Dann hätten sie ihn geschubst und ihm seine Gürteltasche aus der Hand gerissen.

Am Mittwoch, kurz nach 22 Uhr, verständigte ein 40-jähriger Neusser die Polizei und gab an, Opfer eines Raubes geworden zu sein. Das teilt die Polizei mit. Der Mann habe gesagt, dass er soeben an der Kreuzung Blücherstraße / Heerdter Straße von drei Männern angesprochen worden sei. Diese hätten nach Feuer gefragt. Dann habe einer aus dem Trio ihn geschubst und ihm seine Gürteltasche aus der Hand gerissen. Unmittelbar danach seien die drei Personen in Richtung des Spielplatzes Blücherstraße geflüchtet.