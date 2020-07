Einsatz in Neuss : Polizei sucht Zeugen nach Garagen-Einbruch

(Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Rosellen Die Polizei erhielt am frühen Freitagmorgen Kenntnis über einen Einbruch in Rosellen. Laut Zeugenaussagen flüchtete das Duo auf einem Fahrrad und dem geklauten Elektro-Roller in Richtung Norfbach. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

