Nach Unfall in Neuss : Polizei sucht schwarzen Ford Transit

Neuss Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen Ford Tansit, der am Freitagabend, gegen 22.10 Uhr, an einem Unfall beteiligt war.

auf der Nordstraße in Richtung Vereinsstraße unterwegs, als ihm in Höhe der Hausnummer 16 ein schwarzer Wagen (vermutlich ein Ford) entgegen kam. Der Wagen soll plötzlich nach links gelenkt haben, so dass der Radfahrer ausweichen musste und mit einem geparkten PKW kollidierte. Dabei wurde er leicht verletzt. Das schwarze Auto fuhr weiter. Hinweise an 02131 3000.