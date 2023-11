Einbruch in Firmengebäude in Neuss Mitarbeiter vertreibt Einbrecher an der Moselstraße

Neuss · Nur durch einen Zufall konnte der Mitarbeiter eines Unternehmens an der Moselstraße in Neuss einen Einbruch verhindern. Als er spät nachts in die Firma kam, ergriffen die Täter die Flucht. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach den Dieben.

13.11.2023 , 15:39 Uhr

Trotz einer schnell ausgelösten Fahndung konnten die Täter nach einem Einbruch an der Moselstraße noch nicht gefasst werden. Foto: dpa/Carsten Rehder

Mehrere Einbrecher sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Bürogebäude und eine Werkstatt an der Moselstraße eingedrungen. Die Unbekannten hatten Werkzeuge und einen Möbeltresor zum Abtransport bereitgestellt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schnitten die Täter ein Loch in den Zaun, um auf das Firmengelände zu gelangen. Im Bürogebäude und in der angrenzenden Werkstatt öffneten sie gewaltsam mehrere Türen und durchsuchten Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Als ein Mitarbeiter gegen Mitternacht das Gelände betrat, flüchteten die Einbrecher durch das Loch im Zaun in Richtung Lövelinger Weg. Der Angestellte hatte noch drei oder vier dunkel gekleidete Personen gesehen, von denen einer mit einem weißen Oberteil bekleidet war. Eine Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber und ein Diensthund zum Einsatz kamen, führte bislang nicht auf die Spur der Täter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

(ki-)