Mögliches Diebesgut in Neuss : Polizei sucht Besitzer des Mountainbikes

Neuss Bei einer Personenkontrolle wurde die Polizei auf einen 20-jährigen Neusser aufmerksam. Da er zur Herkunft seines Fahrrads widersprüchliche Angaben machte, stellte die Polizei es sicher.

In der Nacht zu Sonntag, gegen 01.15 Uhr, führten Polizeibeamte eine Personenkontrolle an der Vereinsstraße durch. Wie die Polizei mitteilt, fiel den Beamten ein 20-jähriger Neusser auf, weil er mit einem Fahrrad ohne Licht in Richtung Reuschenberg unterwegs war. Er führte drei große Säcke voller Leergut mit sich, die er nach eigenen Angaben zu einem Discounter bringen wollte - mitten in der Nacht.