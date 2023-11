Ermittlungen in Neuss Polizei sucht Autofahrer nach Verkehrsunfall

Eine 16-jährige Neusserin befuhr am Donnerstag, 16. November, gegen 16.20 Uhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Tucherstraße aus Richtung Norf kommend in Fahrtrichtung Uedesheim. Im Kreuzungsbereich Tucherstraße/Bundesstraße 9/Norfer Weg überquerte sie die B9, um ihre Fahrt geradeaus fortzusetzen. Ein grau-brauner VW Tiguan, aus gleicher Richtung kommend, bog zu diesem Zeitpunkt auf die B9 ab und touchierte dabei das Mädchen, das in Folge dessen stürzte. Der Fahrzeugführer hielt an, stieg aus seinem Auto aus, um sich nach dem Wohl des Mädchens zu erkundigen und setzte anschließend seine Fahrt mit Fahrtrichtung Dormagen fort. Die Neusserin wurde durch den Zusammenstoß jedoch leicht verletzt. Der Fahrzeugführer, vermutlich über 50 Jahre alt, war circa 185 Zentimeter groß und schlanker Statur. Er hatte kurze, braune Haare sowie einen Drei-Tage-Bart, trug eine Brille und dunkelgraue Kleidung. Hinweise zum Unfallhergang, zur Identität des Autofahrers oder seinem Fahrzeug werden unter 02131 3000 entgegengenommen.