Bis zu 130 Stundenkilometer : Polizei stoppt illegales Autorennen in Neuss

(Symbolbild) Foto: Jochen Tack

Neuss Hohe Geschwindigkeit und aufheulende Motoren: Eine zivile Streife der Kripo hat in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Düsseldorfer Straße in Neuss ein illegales Autorennen gestoppt. Beide Autofahrer erwartet ein Strafverfahren.

Zwei PS-starke Mercedes waren nach Angaben der Polizei an dem Rennen beteiligt. Durch ihre schnelle Fahrweise und aufheulenden Motorengeräuschen sind die beiden Wagen den Beamten aufgefallen.

Auf der geraden Strecke in Fahrtrichtung Neuss Hauptbahnhof erreichten die Wagen, laut Tacho der Ordnungshüter, Geschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnten die hochmotorisierten Fahrzeuge wenig später noch auf der Düsseldorfer Straße anhalten und kontrollieren. Bei der Kontrolle zeigten sich die beiden 25 und 26 Jahre alten Männer aus Neuss und Duisburg uneinsichtig, berichtet die Polizei.

Die Polizisten stellten die Führerscheine der Männer sicher. Beide Autofahrer erwartet ein Strafverfahren. Die Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat dauern an.

