Treffen der Tuningszene : Polizei stellt bei Kontrollen in Neuss 13 Fahrzeuge sicher

Am Samstag und Sonntag führten Beamte des Verkehrsdienstes wieder gezielte Kontrollen zur Bekämpfung von illegalen Autorennen und zur Überprüfung unzulässig technisch veränderter Kraftfahrzeuge in der Neusser Innenstadt durch. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Beamten am Samstag auf dem Parkplatz eines Elektronikfachmarktes an der Moselstraße ein Treffen der Tuningszene ausfindig machen. Dort hatten sich etwa 150 Personen mit ihren Autos versammelt. Die Polizisten überprüften insgesamt 42 Fahrzeuge. Bei 14 Autos war aufgrund von technischen Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen, zehn dieser Fahrzeuge wurden zur Erstellung eines Sachverständigengutachtens sichergestellt. Die genauen Veränderungen an den Kraftfahrzeugen werden durch gerichtsverwertbare Gutachten festgestellt. Neben den zu erwartenden Bußgeldern werden die Besitzer auch deren Kosten sowie die Abschleppgebühren zahlen müssen. Alle unzulässigen Veränderungen müssen in einen ordnungsgemäßen Zustand zurückgebaut werden.