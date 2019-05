Mit gestohlenen Fahrrädern in Neuss erwischt : Gesuchter Dieb gefasst: Polizei nimmt jungen Mann fest

Mit gestohlenen Fahrrädern in Neuss erwischt

Neuss In der Nacht zu Montag hat die Polizei gegen 1.35 Uhr einen Gesuchten festgenommen. Der 19-Jährige war der Polizei bereits aus zurückliegenden Eigentumsdelikten bekannt.

Im Rahmen des Streifendiensts fiel den Beamten an der Geulenstraße ein Verdächtiger auf. Der Neusser führte zwei Fahrräder mit sich, wobei eins der Zweiräder ohne Vorderreifen war.

Die Beamten nahmen den Gesuchten fest und brachten ihn in Polizeigewahrsam. Der 19-Jährige wurde am Montag dem zuständigen Richter am Amtsgericht Neuss vorgeführt.