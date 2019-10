Kontrolle in Neuss : Polizei stellt Rauschgift sicher

Neuss Den richtigen Riecher hatte eine Polizeistreife am Mittwochvormittag in der Neusser Innenstadt. Gegen 11 Uhr, geriet ein 23-Jähriger an der Stresemannallee ins Visier der Ermittler.

Das teilt die Polizei mit. Bei der Überprüfung des polizeibekannten Mannes entdeckten die Polizisten, versteckt im nahgelegenen Erdreich, ein Rauschgiftdepot mit mehreren verkaufsfertigen Kokainbubbles (sogenannte "Bubbles" sind kugelförmig abgepackte Konsumeinheiten, die meist bei Kokain und Heroin Anwendung finden).