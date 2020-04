Neuss Ein Ladendetektiv überführte am späten Montagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, einen Dieb auf frischer Tat. Der 30-jährige Mann war mit mehreren Spirituosen in seiner Tasche erwischt worden.

Das teilt die Polizei mit. Als er, ohne zu bezahlen, einen Lebensmittelmarkt in Neuss-Grimlinghausen an der Bonner Straße verlassen wollte, stellte ihn der Zeuge zur Rede. Polizeibeamte nahmen den 30-jährigen Tatverdächtigen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, vorläufig fest.