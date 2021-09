Polizei in Neuss fasst Betrüger : Verdächtiger mit vier Haftbefehlen gesucht

Polizei in Neuss fasst Betrüger

Neuss Der Betrüger versuchte noch mit einem gefälschten Ausweis, die Beamten hinters Licht zu führen. Doch der Schwindel flog schnell auf.

Die Polizei wurde am Montag, 20. September, gegen 12 Uhr zu einem Elektrofachmarkt an der Breslauer Straße gerufen. Ladendetektive hatten eine Person festgehalten, die über einen längeren Zeitraum betrügerisch Waren in einem niedrigen vierstelligen Wert ergaunert hatte.