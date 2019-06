Täter in Neuss unterwegs : Polizei ermittelt nach Einbruchsversuchen in Weckhoven

Weckhoven Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag versucht, in zwei Reihenhäuser an der Jochen-Klepper-Straße einzudringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Täter wollten offenbar durch Aufhebeln der Eingangstüren in die Häuser gelangen. Darauf weisen entsprechende Hebelspuren hin. Das teilt die Polizei mit.

Die Tatzeit lag zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 19 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

(NGZ)