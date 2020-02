Täter erbeuten Geld in Neuss : Einbruch in der Nordstadt

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Neuss (Symbol-Bild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Nordstadt Einbrecher sind am Donnerstagmorgen in ein Reihenhaus an der Gladbacher Straße eingedrungen. Die Tat ereignete sich zwischen 7.50 und 8.55 Uhr.

Das teilt die Polizei mit. Die Einbrecher verschafften sich Zugang zum Haus, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erbeuteten sie Geld. Nach erfolgter Spurensicherung hat das zuständige Kriminalkommissariat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

(NGZ)