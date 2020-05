Vorfall in Neuss : Osterkerzendieb trieb weiter sein Unwesen

(Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Zeugen haben am vergangenen Mittwoch einen Mann beobachtet, der versucht haben soll, eine Osterkerze zu stehlen. Zuvor war er aufgefallen, weil er eine Bushaltestelle beschädigt haben soll. Am Freitag kam er erneut in ein Polizeigewahrsam.

Wie die Polizei berichtet, werden dem 21-Jährigen alleine für den Freitag mehrere Diebstähle, ein Hausfriedensbruch, ein Raubdelikt sowie ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Zusätzlich soll er mehrere Frauen belästigt haben.

Der junge Mann, ohne festen Wohnsitz, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf einem Haftrichter vorgeführt. Dieser schickte ihn am Samstag in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Neusser Fachkommissariate dauern an.

(ots)