Gaststätten und Spielhallen kontrolliert : Ordnungsamt stellt illegale Glücksspiel-Automaten in Neuss sicher

Ordnungsamt stellt illegale Glücksspiel-Automaten in Neuss sicher

Stadt, Polizei und Steuerfahnder des Finanzamtes gingen in Neuss gegen illegales Glücksspiel vor. Foto: dpa

Neuss Das Ordnungsamt der Stadt hat einen Schlag gegen illegales Glücksspiel in Neuss geführt. Gemeinsam mit Polizeibeamten und Steuerfahndern der Finanzverwaltung Bochum kontrollierten Beamte vergangenen Donnerstag (8.) in einer konzertierten Aktion insgesamt elf Gaststätten und Spielhallen.

Sukzessive sollen nun weitere Standorte im Stadtgebiet überprüft und illegales Glücksspiel konsequent unterbunden werden, kündigt Ordnungsdezernent Holger Lachmann an.

Bilanz der ersten Aktion: Von 21 illegal betriebenen Fun-Games wurden drei sofort sichergestellt und 18 zunächst versiegelt. Sie werden nach Angaben der Stadt nun dem Landeskriminalamt zur Auswertung übergeben. Ferner wurden sieben Geldspielgeräte außer Betrieb gesetzt und auch noch zwei Terminals für Sportwetten still gelegt.

An den Geldspielautomaten hatten die Fahnder zu beanstanden, dass sie nicht den Vorschriften der Spieleverordnung entsprechen. Zum Beispiel fehlten Jugendschutzbestimmungen. Als Verfehlung an den Terminals der Sportwettbüros wurde unter anderem moniert, dass die Möglichkeit zur Bargeldeinzahlung bestand. Deutlich härter greift die Stadt gegen so genannte Fun-Games durch. Ihr Betrieb sei nach Angaben Lachmanns nicht als Ordnungswidrigkeit zu werten, sondern stelle eine Straftat dar.