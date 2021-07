Nach Entwarnung : Neusser Feuerwehr bereit für überörtlichen Hochwasser-Einsatz

In Sorge vor der Flut kontrollierte die Feuerwehr am Donenrstag häufig den Erftpegel. (Archivfoto) Foto: Simon Janßen

Neuss Aktuell ist nach Einschätzung des Krisenstabs nicht mehr damit zu rechnen, dass die Pegelstände im Rhein-Kreis Neuss noch wesentlich steigen werden. Die Gründe dafür erklärt Feuerwehrsprecher Christian Franke. Derweil halten sich die Kräfte für einen Einsatz im Krisengebiet bereit.

Weiterleiten Drucken Von Andreas Buchbauer und Anneli Goebels

Die Hochwasserlage an der Erft im Rhein-Kreis Neuss entspannt sich. Zu dieser Einschätzung kommt der Krisenstab des Kreises nach einem aktuellen Austausch mit dem Erftverband sowie den Städten Grevenbroich und Neuss und gibt eine vorsichtige Entwarnung. Aktuell sei nicht mehr damit zu rechnen, dass die Pegelstände im Kreisgebiet noch wesentlich steigen werden.

Das setzt Einsatzkräfte frei, die bislang für den Einsatz an der Erft im Rhein-Kreis sozusagen „geblockt“ waren. Die Feuerwehr Neuss hat bei der Bezirksregierung Düsseldorf gemeldet, dass die Löschzüge 11 (Stadtmitte), 14 (Norf) und 17 (Holzheim) bereit für einen Einsatz im Hochwasser-Krisengebiet sind. „Diese drei Löschzüge sind für sogenannte überörtliche Einsatzeinheiten bei Großlagen eingeplant“, erklärt Feuerwehrsprecher Christian Franke. Ob und, falls ja, wann die Bezirksregierung die Neusser Kräfte anfordert und wo diese dann helfen, muss nun abgewartet werden. „Wir stehen bereit und können uns sofort auf den Weg in die Region machen, in der unsere Hilfe gebraucht wird“, sagt Franke.

Im Rhein-Kreis sei der Erft-Pegel in den vergangenen 24 Stunden zwar – bei leichten Schwankungen – um bis zu 20 Zentimeter gestiegen. Auch die Fließgeschwindigkeit des Flusses sei höher als sonst. Mit einer Flutwelle wird im Kreis aber nicht mehr gerechnet. „Durch die Deichbrüche im Krisengebiet hat sich das Wasser dort in der Fläche verteilt“, erklärt Franke. „Die Erft wird auch bei uns in den kommenden Tagen zwar mehr Wasser als üblich mit sich führen. Aber es kommt eben nicht alles auf einmal bei uns an, sondern fließt über mehrere Tage ab.“

Darauf weist auch Kreisdirektor Dirk Brügge, der auch den in der Nacht zu Donnerstag einberufenen Krisenstab leitete, hin. Dennoch behalte man die Lage im Blick. „Wir werden die Entwicklung weiter engmaschig beobachten“, erklärt Brügge. Er betont zudem, dass in direkter Wassernähe aufgrund der höheren Fließgeschwindigkeit trotzdem weiter Vorsicht geboten sei.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke spricht den Einsatzkräften der Feuerwehren und Hilfsorganisationen sowie in den Verwaltungen seinen Dank aus. „Mit großem Einsatz haben sich alle in den vergangenen Tagen auf mögliche Überflutungen eingestellt. Glücklicherweise ist dies aber in unserem Kreis ausgeblieben“,erklärt er. Er sprach den Hinterbliebenen der durch das Unwetter gestorbenen Menschen in NRW sein Beileid aus. Sein Bedauern gelte zudem jenen, die Schäden an ihren Häusern und Grundstücken zu beklagen haben.