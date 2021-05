Haltestelle in Neuss : Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

(Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Neuss Am Sonntag hat die Polizei einen 24-Jährigen an der Haltestelle „Stadthalle“ festgenommen. Er steht im Verdacht, Drogen an Minderjährige verkauft zu haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Sonntag, gegen 15.20 Uhr, beobachteten Polizeibeamte einen mutmaßlichen Drogenhandel an der Haltestelle "Stadthalle". Ein 24-Jähriger und eine 14-Jährige waren augenscheinlich dabei, kleine Gegenstände auszutauschen. Kurz darauf floh der 24-Jährige. Das teilt die Polizei mit.

Die Beamten konnten zunächst nur die 14-Jährige kontrollieren, die auf Nachfrage ein Cliptütchen mit Cannabis aushändigte. Sie sowie eine weitere 15-Jährige, die ebenfalls angetroffen worden war, wurden anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der 24-Jährige wurde später am Tag, gegen 19.05 Uhr, an der Oberstraße gesehen und konnte, nachdem er in den Rosengarten gelaufen war, gestellt werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zwei Mobiltelefone sowie Bargeld in dealertypischer Stückelung.

Der junge Mann steht im Verdacht, Betäubungsmittel an Minderjährige verkauft zu haben, und wurde vorläufig festgenommen.

Den bereits polizeilich mehrfach in Erscheinung getretenen Mann erwartet eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Abgabe, Verabreichung oder Überlassung von Betäubungsmitteln an Minderjährige.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

(NGZ)