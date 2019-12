Vorfall in Neuss : Motorroller "Pegasus" in Weckhoven gestohlen

Motorroller "Pegasus" in Weckhoven gestohlen

Vorfall in Neuss

Neuss In der Nacht zum Donnerstag, in der kurzen Zeit zwischen 2 Uhr und 4Uhr, stahlen unbekannte Diebe einen blauen Motorroller des Herstellers "Pegasus".

Das teilt die Polizei mit. Der über 10 Jahre alte Scooter, mit dem grünen Versicherungskennzeichen 445CJO, war zur Tatzeit am Fahrbahnrand an der Sandstraße in Neuss-Weckhoven abgestellt.